En Panamá se han realizado 3,300 trasplantes en los últimos 28 años

Las autoridades de salud revelaron este miércoles que, desde el año 1998 hasta 2026, el país ha concretado un total de 1,079 trasplantes de riñón, 2,200 de córnea, 800 de células hematopoyéticas, 109 de hígado y 6 de corazón. Estos datos fueron dados a conocer en el marco de la XXVI Reunión de la Red/Consejo Iberoamericano de Donación y Trasplante, un cónclave que reúne en suelo panameño a representantes de 19 países de América Latina, además de España y Portugal.

El encuentro, organizado de forma conjunta por la Organización Panameña de Trasplantes, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Nacional de Trasplantes de España, busca definir estrategias y planes de acción para fortalecer los marcos legales, las estructuras y la organización de los sistemas sanitarios en la región, según detalló el Ministerio de Salud.

Durante el evento, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, señaló que Panamá reafirma su compromiso con el fortalecimiento de los sistemas de donación y trasplante, así como con la colaboración regional, y enfatizó que “la donación debe mantenerse como un acto voluntario, altruista y solidario, libre de cualquier forma de explotación o tráfico de órganos”.

Por su parte, la directora de la Organización Panameña de Trasplantes, Janeth Ortega, explicó que la donación de órganos, tejidos y células permite mejorar y salvar vidas, por lo que hizo un llamado a la población “a expresar su voluntad de convertirse en donante voluntario y contribuir a brindar una nueva oportunidad de vida a las personas que lo necesitan”.