$!En Santa Rita de Pacora denuncian deficiencias en el transporte público

Los residentes de Santa Rita de Pacora denunciaron serios problemas con el transporte público, lo que afecta la movilidad diaria hacia sus trabajos, universidades y escuelas.

Las principales quejas de los moradores incluyen: pocas unidades disponibles, largas esperas en las paradas y alto costo del pasaje.

Además, indicaron que en la tarde el problema se agrava en la piquera ubicada en la 24 de Diciembre, cerca del supermercado el Xtra, donde se forman largas filas de usuarios que esperan transporte para regresar a sus hogares.

Ante esta situación los residentes solicitaron a los encargados de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) un acercamiento para conversar sobre otras alternativas de transporte y si se puede incluir una ruta del Metro Bus.

Se le consultó a la ATTT al respecto, pero al cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.

En tanto, Boris Quesada, secretario general de la Central Panameña de Trabajadores de Transporte (CPTT), manifestó que “en muchas áreas se reclama el servicio del Metro Bus, pero hay lugares que no están en el contrato de concesión de ellos”.

“Hay barriadas donde los buses no pueden entrar y las personas deben caminar hasta la entrada. En estos casos les corresponde a las autoridades de la ATTT realizar una inspección y estudio para que autorice a los transportistas brindar el servicio”, manifestó Quesada.