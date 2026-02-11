ENA SUR, S.A., abre proceso de precalificación

La concesionaria, ENA SUR, S.A., anuncia que se encuentran publicadas las bases del proceso de precalificación del proyecto “Estudios, Diseño y Construcción de la Ampliación del Corredor Sur”, invitando a empresas nacionales e internacionales a participar.

Las bases de precalificación se encuentran disponibles para descarga en el sitio https://ena.com.pa/activas, enlace 2026 - Ena Sur.

Las Propuestas de Precalificación deberán ser presentadas el día 25 de marzo de 2026,en el horario de 9:00 a.m. hasta las 11:00 a.m., en las oficinas de ENA, ubicadas en Vía Israel, Edificio ENA, Corregimiento de San Francisco, Ciudad de Panamá