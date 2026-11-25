Dos personas fueron aprehendidas por su presunta vinculación con los delitos de privación de libertad y robo, en un caso relacionado con Alejandro Wu Li, estudiante de Medicina de la Universidad de Panamá, quien había sido reportado como desaparecido.

Según informó la Policía Nacional, la víctima habría sido citada para concretar una compra en un centro comercial de San Miguelito, situación que presuntamente fue aprovechada por los sospechosos para privarla de su libertad y despojarla de sus pertenencias.

Tras las investigaciones y labores de inteligencia, las autoridades realizaron allanamientos en los corregimientos de Buena Vista y Juan Díaz, donde lograron la aprehensión de los dos sospechosos.

La víctima fue localizada sana y salva, luego de haber sido abandonada por sus captores.

El caso continúa bajo investigación para determinar las responsabilidades correspondientes.