Encuentro Mulino- Sheinbaum se centró en la neutralidad del Canal de Panamá

El presidente de la República, José Raúl Mulino, sostuvo hoy una reunión oficial con su homóloga de México, Claudia Sheinbaum, en la que durante dos horas acordaron relanzar las relaciones entre ambos países. Esto incluyó el respaldo directo de México al Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá como herramienta importante del comercio internacional.

Durante el encuentro en el Palacio Nacional del país azteca, Mulino destacó en la declaración conjunta que México y Panamá son dos naciones puente. “México, el puente entre América del Norte y América Latina. Panamá, el puente entre los dos océanos y entre las dos mitades de este continente. Somos, por vocación y por geografía, países que unen”.

El presidente panameño informó que conversó con Sheinbaum sobre la importancia de que más naciones de la región respalden ese principio. Explicó que la neutralidad del Canal no se defiende con armas: se defiende con derecho internacional y con amigos.

Ambos presidentes también dialogaron sobre la importancia de la integración regional y de las oportunidades que abre Panamá al comercio de los productos mexicanos, que son demandados en todo el mundo.

“Este encuentro no solo es una reunión bilateral, es también la búsqueda de elementos para potenciar la relación entre ambas naciones en beneficio del progreso y la prosperidad de nuestros pueblos. Panamá es hoy una economía con grado de inversión, con un crecimiento proyectado cercano al 4% para este año y con el hub logístico, aéreo y financiero más conectado de América Latina”, resaltó Mulino.

El mandatario panameño también felicitó al Gobierno y al Ejército de México por la acción llevada a cabo en Guadalajara en febrero pasado. “Es fundamental recuperar el monopolio de la fuerza en manos de Estados democráticos y de instituciones que nacen de la Constitución”, remarcó.

Anunció que se encuentra planificando en Panamá, junto a la OEA, un encuentro para realizar un trabajo más integrado en la región, coordinando acciones, afianzando sistemas de inteligencia para frenar el crecimiento de mercadería, violencia y recursos del narcotráfico. México debe ser un actor principal, afirmó Mulino.

Mulino finalizó invitando a Sheinbaum para que participe como invitada de honor en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2027, que se desarrollará el próximo año en Panamá.

Por su parte, la presidenta Sheinbaum destacó que la visita del presidente de Panamá a México refrenda “la sólida amistad que une a nuestros pueblos y la voluntad compartida de seguir construyendo una relación cada vez más estrecha, basada en el respeto mutuo, el diálogo y la cooperación”.

Indicó que ante ello México reitera su apoyo al Protocolo de Neutralidad del Canal de Panamá. “Panama y México son dos naciones profundamente hermanadas por la historia, la cultura y una visión común sobre el papel que deben desempeñar América Latina y el Caribe”.

Sostuvo que son varios los temas que unen a Panamá y México, empezando por la interconexión que ambos países tienen entre el Atlántico y el Pacífico. También se suman la inversión empresarial de empresarios panameños en México y empresarios mexicanos en Panamá, una profunda historia cultural conjunta y también la relación académica y en investigación.

“En particular queremos agradecer la extraordinaria cooperación que tenemos para erradicar el gusano barrenador del ganado”, destacó Sheinbaum.

Dijo que este apoyo de Panamá permitió la construcción de la nueva biofábrica inaugurada en Metapa de Domínguez, Chiapas, cuyo modelo de control biológico retoma la experiencia de la planta de Pacora, en Panamá, permitiendo a México desarrollar las moscas que hacen frente al grave problema del gusano barrenador.