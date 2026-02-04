Enero cerró con 1,800 casos de robos y hurtos, según el reporte policial

Los delitos de robos y hurtos registraron un incremento durante el mes de enero de 2026, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

De acuerdo con cifras del Ministerio Público (MP), en el primer mes del año se contabilizaron 1,383 hurtos y 417 robos a nivel nacional, lo que refleja un aumento en la incidencia de estos delitos, que afectan tanto a ciudadanos como a comercios locales.

Ante este escenario, el comisionado César Pittí, de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), explicó que “la Policía Nacional, siguiendo los lineamientos del Ministerio de Seguridad, ha reforzado las acciones operativas en las áreas con mayor incidencia delictiva, con el objetivo de prevenir y contrarrestar estos hechos”.

Los comercios también figuran entre los principales afectados. En ese sentido, el oficial de la DIJ Marvin Guevara señaló que “se mantiene activo el programa (Comercios Vigilantes), cuyo objetivo principal es fortalecer la alianza entre la Policía Nacional y los comerciantes para mejorar la seguridad y la respuesta ante situaciones delictivas ocurridas.

Desde el punto social, la catedrática y socióloga de la Universidad de Panamá, Lollalty De Cuvillier, indicó que “un alto porcentaje de los robos y hurtos es cometido por jóvenes, muchos de los cuales enfrentan problemas de formación, deserción escolar y dificultades para acceder al sistema del mercado laboral”.

La especialista añadió que las estadísticas reflejan la participación de jóvenes, desde menores de edad hasta los 29 años, quienes en muchos casos ven en estas actividades una alternativa de ingreso económico, influenciados además por la presión social y las necesidades de la vida diaria.