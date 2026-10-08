Enrique Lau Cortés queda bajo retención domiciliaria e impedimento de salida del país

El exdirector de la Caja de Seguro Social (CSS), Enrique Lau Cortés, quedó bajo retención domiciliaria e impedimento de salida del país tras ser imputado por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento injustificado agravado y blanqueo de capitales.

La medida fue decretada por una jueza de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, quien tomó en consideración la edad de Lau Cortés, de 75 años, y su condición de salud, según informó el Órgano Judicial.

La decisión se adoptó durante una audiencia de solicitudes múltiples realizada el miércoles 7 de octubre de 2026 en el Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora. Durante la audiencia también se legalizó la aprehensión y se dio por presentada la formulación de imputación de cargos sustentada por el fiscal superior Eduardo Enrique Rodríguez.

El caso forma parte de la denominada “Operación Muralla” y está relacionado con una investigación por presunto enriquecimiento injustificado agravado y blanqueo de capitales durante el periodo comprendido entre 2019 y 2025.

De acuerdo con la investigación, informes de la Contraloría General de la República determinaron un presunto incremento patrimonial injustificado por B/. 122,553.98.

La defensa técnica de Lau Cortés estuvo a cargo de la abogada particular Kathia Quiel.

El proceso se mantiene en etapa de investigación para determinar las posibles responsabilidades penales correspondientes.