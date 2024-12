ENSA no aumentará la tarifa eléctrica este enero

Tras el discurso del Presidente José Raúl Mulino de que no habría aumento de luz en Panamá este 2025 hasta que no mejorara el servicio de las distribuidoras, y en cumplimiento con la reciente instrucción de la ASEP, ENSA informó a sus clientes que la tarifa eléctrica en su área de concesión no experimentará la actualización semestral por costos de generación.

De la empresa, detallaron en comunicado que a partir del 1 de enero de 2025 y hasta nuevo aviso, mantendrá la misma tarifa del servicio de energía que se encuentra vigente en el Pliego Tarifario Temporal desde el 23 de octubre de 2024.

ENSA reveló que el cargo correspondiente al primer semestre del 2025 será aplicada uno vez se resuelva la coyuntura legal que ha dado origen a la suspensión provisional del Pliego Tarifario, caso en el cual se aplicarán los debidos instrumentos regulatorios para las cuantías no cobradas, “ENSA reitera de manera respetuosa su preocupación ante los montos suspendidos que componen la nueva estructura tarifaria que seguirán acumulándose hasta que nuevas medidas sean anunciadas”.

Así mismo, invitó a a todos los clientes a mantener una cultura de ahorro y consumo eficiente energético en sus hogares para minimizar cualquier impacto que pueda surgir en su facturación. De igual forma, en las redes sociales de ENSA Panamá y su página web www.epsa.com.pa los clientes podrán encontrar recursos educativos sobre el uso eficiente de la energía.