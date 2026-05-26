Entran en funcionamiento tres nuevos elevadores del Complejo Hospitalario de la CSS

Tres nuevos elevadores entraron en funcionamiento en el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid para reducir los tiempos de acceso de asegurados y personal a los pisos, informó la institución. Estos equipos forman parte de los ocho nuevos elevadores que se instalarán en el complejo hospitalario.

El director general de la Caja de Seguro Social, Dino Mon Vásquez, destacó que la institución ejecuta diversos proyectos para mejorar la calidad de la atención, los servicios y la infraestructura, con el fin de superar años de desidia y falta de mantenimiento acumulados en administraciones anteriores.

Diseñados con tecnología de punta, cuentan con mayor capacidad de carga, iluminación adecuada y operación automatizada, lo que garantiza mayor comodidad y seguridad para pacientes, usuarios y personal.

La incorporación de estos ascensores forma parte del plan nacional impulsado por la CSS, que contempla la sustitución de 37 elevadores obsoletos por equipos modernos en distintas instalaciones de salud del país.