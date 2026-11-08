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Entregan 70 casas temporales a familias afectadas por el terremoto

Entregan 70 casas temporales a familias afectadas por el terremoto
Redacción Web
08 de noviembre de 2026

La Alcaldía de Panamá informó que, en 25 días, el programa “Chantín pa’ la Gente” ha entregado 70 casas temporales a familias del interior del país que perdieron sus viviendas a causa del terremoto ocurrido el pasado 9 de octubre. La iniciativa surgió de una propuesta del alcalde capitalino Mayer Mizrachi.

De acuerdo con la institución, las entregas han sido posibles gracias a las donaciones de ciudadanos y empresarios panameños, así como al apoyo de las personas que se han sumado a esta iniciativa solidaria.

Desde la primera entrega, realizada el 14 de octubre, la ayuda ha llegado a familias de Tonosí y Las Tablas, en la provincia de Los Santos, y de Soná, en Veraguas, entre otras comunidades afectadas por el movimiento sísmico.

La ciudadanía puede consultar los avances y dar seguimiento a las entregas a través del sitio web: www.chantinparalagente.com.

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