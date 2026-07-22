Entregan a familiares restos identificados de dos víctimas de la invasión de 1989

La Procuraduría General de la Nación informó que entregó los restos óseos de Marcos Antonio Coulthrust Quiñones y Manuel Carol Ojo, identificados mediante pruebas de ADN como parte de las investigaciones relacionadas con la invasión militar del 20 de diciembre de 1989.

La diligencia fue realizada por la Sección de Descarga de la Fiscalía Metropolitana en el Jardín de Paz, con la participación de los familiares de las víctimas, quienes recibieron los restos para darles sepultura.

De acuerdo con el Ministerio Público, la identificación fue posible gracias a las pruebas de ADN procesadas en el Laboratorio de Análisis Biomolecular del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y en el Laboratorio de Genética Forense de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala.

La entidad explicó que los restos fueron identificados tras comparar los perfiles genéticos obtenidos con las muestras referenciales aportadas por sus familiares. Además, indicó que estos habían sido exhumados de lugares donde permanecían sin identificar.

Los casos forman parte de los sumarios que investigan los hechos ocurridos durante la invasión del 20 de diciembre de 1989 y el proceso de identificación de las víctimas