Entregan y licitan obras del Plan de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas

Este jueves, 2 de octubre, el presidente José Raúl Mulino junto a la ministra de Gobierno Dinoska Montalvo detallaron los avances del Plan de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas de Panamá.

Mulino indicó que el Ministerio de Gobierno tiene una cartera de 85 millones de dólares para ejecución de proyectos, solo para el desarrollo de los pueblos indígenas.

Señaló que “son 40 obras en proceso y ya se entregaron dos escuelas y un centro de salud”.

Montalvo, por su parte, recordó que “el plan inició en 2015 con estudios y en 2020 arrancaron las obras, sin embargo, la administración pasada no concluyó ninguna”.

“En esta administración se recuperaron nueve obras que se encontraban en un 30% y 40% de avance. Tenemos 11 obras en licitación, seis que están próximo a adjudicar y cinco en homologación”, explicó la ministra.

Montalvo dijo que estos proyectos se hacen con un préstamo del Banco Mundial (BM), que en la primera fase son 80 millones de dólares.