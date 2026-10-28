Entregarán urnas con restos cremados a familiares en Soná tras afectaciones por sismo

Un acto solemne para la entrega de urnas con restos cremados a familiares de personas fallecidas se realizará el próximo sábado 31 de octubre en el distrito de Soná, provincia de Veraguas, como parte de las acciones sanitarias adoptadas tras las afectaciones ocasionadas por el reciente movimiento sísmico.

Así lo informó el Ministerio de Salud (Minsa), que detalló que el procedimiento involucra restos que fueron sepultados en el Cementerio Municipal de Soná y el Cementerio de Hicaco.

De acuerdo con la entidad, la ceremonia se desarrollará a las 10:00 a. m. en el parque San Isidro de Soná, frente al Palacio Municipal, con el propósito de garantizar una entrega digna, respetuosa y ordenada, brindando acompañamiento a los familiares.

Ambos cementerios sufrieron graves daños por el terremoto registrado el 9 de octubre, que provocó el colapso de bóvedas y dejó restos humanos expuestos.

El Minsa solicitó que asista el familiar responsable designado para recibir la urna, quien deberá presentar su cédula de identidad personal y firmar el acta de entrega correspondiente.

Para obtener información adicional u orientación sobre el procedimiento, los interesados pueden comunicarse al 512-9315.

La institución reiteró su solidaridad con las familias afectadas y su compromiso de garantizar que este proceso se lleve a cabo con respeto, sensibilidad y dignidad humana.