“Es un tema de disciplina y no de prejuicios”, dijo la ministra Montalvo sobre cabello afro en escuelas

Las reglas que se ponen en las escuelas se deben cumplir... Es un tema de disciplina, manifestó la ministra de Gobierno Dinoska Montalvo, sobre la polémica que ha surgido por el uso del cabello afro en los centros educativos.

“Es un tema de disciplina no de prejuicio... tú no podías ir con las uñas pintadas, y yo veo que ahorita mismo las muchachas van con esas uñas de todos los colores... Tú no puedes llegar como te da la gana”, agregó en entrevista a Radio Panamá.

Montalvo reiteró que, “son cosas que tú le enseñas al joven que se está formando, a ser disciplinado... No es un tema de prejuicios”.