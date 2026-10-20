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Escuelas, universidades e institutos de formación reanudan clases

Los centros educativos, las universidades y los institutos de formación reiniciaron sus clases de manera presencial, luego de que las autoridades inspeccionaran y garantizaran la seguridad de las estructuras. Escuelas en provincias centrales siguen sin clases

Escuelas, universidades e institutos de formación reanudan clases
MEDUCA | Estudiantes de primaria en el canto del himno.
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UTP | Estudiantes en la Universidad Tecnológica de Panamá.
Escuelas, universidades e institutos de formación reanudan clases
INADEH | Una profesora con los estudiantes en el aula.
Escuelas, universidades e institutos de formación reanudan clases
Amilkar Rodriguez
20 de octubre de 2026

Al menos 770 centros educativos a nivel nacional retomarán las clases mañana, luego de que el Ministerio de Educación anunciara el reinicio progresivo de las actividades académicas en los planteles que se encuentran operativos en 12 regiones del país, como parte del proceso de retorno a la normalidad tras el terremoto.

El ministro de Educación, Ventura Vega Osorio, informó que “las regiones donde se reanudarán las clases son Panamá Centro, Panamá Este, Panamá Norte, Panamá Oeste, San Miguelito, Colón, Darién, Chiriquí, Bocas del Toro, Emberá Wounaan, Guna Yala y Ngäbe Buglé”.

Vega Osorio explicó que “el regreso de los estudiantes estará condicionado a que los planteles reúnan las condiciones necesarias para operar de manera segura”. Asimismo, indicó que “el personal docente y administrativo acudirá hoy a las aulas para coordinar las actividades escolares y preparar las instalaciones antes de recibir a los alumnos”.

Por su parte, la viceministra de Infraestructura del Ministerio de Educación, Marcela Herrera, señaló que: “Desde el primer momento hemos estado sobre el terreno evaluando cada plantel y hoy podemos decir con total certeza que, de los 3,112 centros educativos, la enorme mayoría ha resistido el sismo”.

La funcionaria precisó que “las clases no se reanudarán por el momento, en las provincias de Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas, debido a las evaluaciones y los daños identificados en los planteles”. En el caso de Veraguas, detalló que cerca del 50 % de las escuelas presentan afectaciones, principalmente en cielorrasos y acabados.

En tanto, René García, director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), informó que se han evaluado más de 800 escuelas y que continúan las inspecciones estructurales en distintos centros educativos del país.

García agregó que también se han realizado evaluaciones en planteles de las provincias de Bocas del Toro y Chiriquí, así como en la ciudad capital. Aunque algunos de estos centros no presentan daños, aseguró que las inspecciones buscan garantizar la seguridad y el bienestar de los estudiantes, docentes y demás trabajadores de la comunidad educativa.

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Universidades reanudan clases presenciales de manera parcial

ml | La Universidad de Panamá (UP) inició ayer el regreso escalonado a clases presenciales en 12 facultades, luego de las inspecciones realizadas. En un comunicado señaló que las facultades no incluidas en el listado mantendrán temporalmente las clases no presenciales y recibirán un aviso previo cuando se autorice su regreso a las aulas.

En tanto, la UDELAS informó que del 19 y 30 de octubre las clases serán virtuales, por el momento solo los administrativos y directivos estarán de manera presencial.

La Universidad Marítima Internacional (UMIP) y la UTP también han reanudado sus clases presenciales.

Institutos de formación también reanudan sus clases presenciales

ml | El Instituto Nacional de Formación y Capacitación para el desarrollo Humano (INADEH) informó que hoy se reanudan las clases en el centro de formación del distrito de Guararé y en el caso de Chitré y Pesé, se retomarán mañana, luego de que las entidades evaluaran que las sedes se encuentren en óptimas condiciones.

El Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE) también reinició sus clases de manera presencial tras la evaluación que realizó el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá y técnicos idóneos de la Escuela de Tecnología industrial donde determinaron que el edificio podía albergar a los estudiantes.

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