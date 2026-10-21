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Especialistas de Estados Unidos evalúan daños en edificios de la Universidad de Panamá tras terremoto

Especialistas de Estados Unidos evalúan daños en edificios de la Universidad de Panamá tras terremoto
ML | Especialistas de Estados Unidos.
Redacción Web
21 de octubre de 2026

Especialistas estadounidenses de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR) visitaron la Universidad de Panamá para trabajar junto a ingenieros de esta casa de estudios en la evaluación de aproximadamente 10 edificios, como parte de las acciones de respuesta al terremoto registrado el pasado 9 de octubre.

La información fue divulgada por la Embajada de Estados Unidos en Panamá, que destacó que estas labores buscan contribuir a que estudiantes, docentes y personal administrativo puedan regresar de manera segura a sus aulas.

Los especialistas proceden del Departamento de Bomberos y Rescate del Condado de Fairfax, Virginia, y del Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles, California. Ambos equipos han trabajado junto a expertos panameños en cinco provincias del país para evaluar los daños ocasionados por el sismo.

Las inspecciones también han abarcado hospitales, iglesias, viviendas y otras infraestructuras críticas, con el propósito de contribuir a la recuperación segura de las comunidades afectadas.

La Embajada de Estados Unidos reiteró el compromiso de su país de apoyar los esfuerzos de evaluación y recuperación en Panamá, haciendo énfasis en la importancia de garantizar que los estudiantes puedan retornar a entornos educativos seguros.

Las evaluaciones técnicas permitirán determinar las condiciones de las estructuras inspeccionadas y contribuirán a la toma de decisiones sobre su uso seguro, de acuerdo con los resultados que determinen los especialistas competentes.

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