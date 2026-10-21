Especialistas de Estados Unidos evalúan daños en edificios de la Universidad de Panamá tras terremoto

Especialistas estadounidenses de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR) visitaron la Universidad de Panamá para trabajar junto a ingenieros de esta casa de estudios en la evaluación de aproximadamente 10 edificios, como parte de las acciones de respuesta al terremoto registrado el pasado 9 de octubre.

La información fue divulgada por la Embajada de Estados Unidos en Panamá, que destacó que estas labores buscan contribuir a que estudiantes, docentes y personal administrativo puedan regresar de manera segura a sus aulas.

Los especialistas proceden del Departamento de Bomberos y Rescate del Condado de Fairfax, Virginia, y del Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles, California. Ambos equipos han trabajado junto a expertos panameños en cinco provincias del país para evaluar los daños ocasionados por el sismo.

Las inspecciones también han abarcado hospitales, iglesias, viviendas y otras infraestructuras críticas, con el propósito de contribuir a la recuperación segura de las comunidades afectadas.

La Embajada de Estados Unidos reiteró el compromiso de su país de apoyar los esfuerzos de evaluación y recuperación en Panamá, haciendo énfasis en la importancia de garantizar que los estudiantes puedan retornar a entornos educativos seguros.

Las evaluaciones técnicas permitirán determinar las condiciones de las estructuras inspeccionadas y contribuirán a la toma de decisiones sobre su uso seguro, de acuerdo con los resultados que determinen los especialistas competentes.