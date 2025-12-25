Establecen centro de acopio para arbolitos de Navidad

Del 7 al 11 de enero de 2026, estarán habilitando centros de acopio para desechar arbolitos naturales en los municipios de Panamá, San Miguelito, Arraiján, La Chorrera y Colón, informó el Ministerio de Ambiente.

La medida busca evitar que los árboles de Navidad queden tirados en calles, ríos, vertederos informales o sean quemados a cielo abierto.

Distrito de Panamá:

- Cinta Costera – Calidonia- Atlapa – San Francisco- USMA – Bethania- Arena Roberto Durán – Juan Díaz- Leafsinc – Multiplaza Panamá- Compost – Río Abajo- MiAmbiente Panamá Norte – Plaza Princesa de Gales- MiAmbiente Sede Central – Albrook- Juntas comunales de Don Bosco y Las Cumbres

San Miguelito:

- Jardín Omar Torrijos – Los Andes 2

Arraiján:

- Bulevar de Westland Mall- Parque de Brisas del Golf

La Chorrera:

- Parque Libertador

Colón:

- Paseo Marino- Sede regional de MiAMBIENTE

Los árboles recolectados durante la campaña, en coordinación con la Autoridad de Aseo, serán procesados por empresas y organizaciones especializadas, que los transformarán en compost y otros subproductos utilizados para la recuperación de suelos y acciones de economía circular.