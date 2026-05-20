Establecen fechas para el juicio oral contra un dirigente magisterial de Chiriquí por peculado

La jueza de garantías de la provincia de Chiriquí, Elvia Pittí González, dictó el auto de apertura a juicio oral en contra de un dirigente educativo de 52 años, por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de peculado por malversación, informó el Órgano Judicial.

La audiencia de juicio oral en contra del presunto infractor, en calidad de autor, fue programada para los días 24, 25 y 26 de mayo de 2027 a las 9:00 a. m. en las instalaciones del Órgano Judicial en David.

Previamente, la jueza admitió un total de 48 pruebas (27 testimoniales, 2 periciales y 19 documentales) presentadas por el fiscal anticorrupción del Ministerio Público, Pedro Menacho, y el defensor particular, Nilo González. En este acto también estuvo presente la abogada querellante particular, Ana López Murillo.

La investigación de esta causa penal se inició por hechos ocurridos entre los años 2014 y 2018, cuando presuntamente se malversaron fondos destinados a capacitaciones de los docentes de la Asociación de Educadores Chiricanos (AECHI).