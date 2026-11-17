El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, anunció una inversión de 7 millones de dólares del Departamento de Estado para impulsar la segunda fase del programa “Agua en tu Aula”, iniciativa que busca ampliar el acceso al agua potable en centros educativos del país.

A través de sus redes sociales, el diplomático informó que la primera fase del proyecto concluyó con resultados en 40 escuelas, beneficiando a unos 10,000 estudiantes que ahora cuentan con acceso a agua potable.

La segunda etapa, que se desarrollará junto a la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF), tiene como objetivo alcanzar hasta 500 escuelas durante los próximos tres años.

“Agua en tu Aula” fue desarrollado por la Embajada de Estados Unidos en colaboración con el Gobierno de Panamá, el sector privado y organizaciones no gubernamentales. La iniciativa respalda los esfuerzos del Gobierno panameño para mejorar el acceso al agua potable en escuelas de todo el país.

Cabrera también agradeció el apoyo del Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) y de las organizaciones que han colaborado con el desarrollo del programa.