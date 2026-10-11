Estados Unidos destina $5 millones para afectados por sismo en Panamá

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, expresó la solidaridad de su nación con el pueblo y el Gobierno del presidente José Raúl Mulino, previo a abordar un vuelo en helicóptero del Comando Sur con destino a Soná, provincia de Veraguas. “Quisiéramos expresar nuestra solidaridad con el pueblo de Panamá y con el Gobierno del presidente Mulino. Nuestras oraciones están con la ciudadanía, como dos pueblos hermanos que comparten una profunda historia en común”, afirmó el diplomático.

Cabrera explicó que, por instrucciones del presidente Donald Trump, Estados Unidos ha puesto a disposición del Ejecutivo panameño la totalidad de los recursos y el personal adscrito a los programas de cooperación en materia de seguridad, los cuales han sido reconvertidos para labores de ayuda comunitaria. Detalló que helicópteros Chinook y otras aeronaves pertenecientes a la flota de apoyo institucional han transportado personal técnico y miles de libras de insumos de primera necesidad, como agua y alimentos, hacia las zonas impactadas. Añadió que, en menos de 24 horas, se movilizaron 20 especialistas para la evaluación de estructuras, a fin de garantizar que escuelas, hospitales y viviendas puedan reabrir bajo condiciones de seguridad.

Asimismo, el representante diplomático anunció que el Gobierno estadounidense autorizó un fondo inicial de cinco millones de dólares en ayuda humanitaria, el cual será canalizado en coordinación con el Programa Mundial de Alimentos (WFP) y otros organismos internacionales para el suministro de víveres, medicinas, carpas climatizadas destinadas a centros hospitalarios y soporte logístico. Precisó que todo el personal de la embajada y del Comando Sur presente en el país permanece a disposición de las autoridades panameñas y continuará desplegado el tiempo que sea necesario, bajo la directriz del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y los estamentos de seguridad.

Durante una inspección técnica en Soná, donde visitó el hospital local, el embajador reitero que Estados Unidos acompañará activamente el proceso de recuperación nacional. En los exteriores de dicha instalación sanitaria se instalaron módulos temporales donados a la Caja de Seguro Social, al Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y a otras entidades estatales como parte de la asistencia. “Somos amigos y cuando uno necesita de los amigos, deben estar allí. Por parte de Estados Unidos y nuestro personal, vamos a estar el tiempo necesario para ayudar a Panamá con la recuperación”, concluyó.