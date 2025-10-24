Este lunes se espera el tercer debate del Presupuesto General del Estado

El tercer debate del Presupuesto General del Estado para la vigencia de 2026 está previsto para el lunes 27 de octubre a la 1:00 p.m., en el pleno de la Asamblea Nacional, luego de ser aprobado el segundo debate con 57 votos a favor.

El proyecto de Ley N.° 293, que establece el Presupuesto por un monto total de B/. 34.901 millones, contempla un programa de inversiones de once mil ciento ochenta y ocho millones de balboas (B/. 11.188 millones), destacó el ministro Chapman.

Subrayó que esta iniciativa incorpora ajustes orientados a fortalecer sectores prioritarios, tales como educación, salud y agricultura, con el propósito de responder a las necesidades sociales y productivas del país. Estas adecuaciones fueron realizadas siguiendo las recomendaciones de la Comisión de Presupuesto, con el fin de impulsar el desarrollo humano, mejorar la calidad de los servicios públicos y fortalecer la producción nacional.