Estudiante de la UMIP es galardonado a nivel regional por su excelencia académica

Aldair González, estudiante de la Licenciatura en Administración Marítima y Portuaria de la Facultad de Transporte Marítimo (FATRAMAR), recibe en El Salvador el Premio Regional a la Excelencia Académica “Rubén Darío”, gracias a su destacado índice académico, dejando en alto el nombre de Panamá y de la Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP).

La excelencia académica de la Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP) trasciende fronteras. En esta ocasión, el talento y la dedicación de su comunidad estudiantil se hacen presentes a nivel regional con el reconocimiento otorgado a Aldair González, quien fue distinguido con el Premio Regional a la Excelencia Académica “Rubén Darío” por alcanzar el índice académico más alto, convirtiéndose en motivo de orgullo para la institución y para el país.

Este prestigioso galardón destaca el esfuerzo, la disciplina, la perseverancia y el compromiso con la excelencia académica, cualidades que caracterizan la trayectoria de González y que reflejan la calidad de la formación que brinda la UMIP a los futuros profesionales del sector marítimo y portuario.

Para la UMIP, este logro representa mucho más que un reconocimiento individual: constituye una muestra del talento, la capacidad y el compromiso de sus estudiantes, quienes contribuyen a proyectar el nombre de Panamá en escenarios de relevancia regional. Asimismo, reafirma la importancia de impulsar una educación superior que promueva la excelencia, el liderazgo y la formación integral.

En el marco de esta importante distinción, Aldair González estuvo acompañado por el brigadier mayor de la UMIP, Sebastián Chan, quien participó en la reunión del Consejo Regional de Vida Estudiantil (CONREVE), en representación de la comunidad universitaria de la institución.

La presencia de la delegación estudiantil de la UMIP en estos espacios regionales fortalece los vínculos de cooperación e integración entre las instituciones de educación superior, al tiempo que fomenta el intercambio de experiencias y el desarrollo del liderazgo universitario.

* Fuente: UMIP