Estudiantes del Instituto Urracá ganan concurso de bandas de concierto del Meduca

Las bandas estudiantiles de nueve centros educativos del país brillaron en una noche llena de música, pasión y talento, al interpretar los estudiantes un repertorio que puso al público a vibrar de emoción, llevándose la victoria del Concurso Nacional de Bandas de Concierto Meduca 2025, la banda de música del Instituto Urracá de la región escolar de Veraguas.

La ministra de Educación, Lucy Molinar, manifestó que, aquí ganó Panamá, esto que acabamos de vivir, cada banda de música es una escuela de crecimiento personal. Los alumnos Aprenden a trabajar en equipo, disciplina y esfuerzo todos los que han pasado por aquí tienen la vida asegurada.

Frente a la mirada de los seis jurados nacionales e internacionales, las bandas musicales interpretaron reconocidas obras que se ganaron el corazón y los aplausos del público, el auditorio de la Universidad Tecnológica de Panamá se convirtió en el escenario de esta gala inolvidable, donde el segundo lugar lo obtuvo el Colegio José Daniel Crespo, de Herrera, Mientras que, el tercer lugar el Colegio Ingeniero Tomás Guardia de la región educativa de Panamá Oeste.

El director de la banda de música del Instituto Urracá, Addías Chang, dijo que este es el momento para demostrar que los chicos pueden trasmitir mensajes porque la gente lo vivió y lo sintió, la gente se puso de pie porque generamos la sinergia que estábamos buscando.

En el evento organizado por el Ministerio de Educación participaron las bandas de música del: Colegio Félix Olivares Contreras, de Chiriquí; Colegio Secundario de Almirante, Bocas del Toro; Instituto Benigno Garay, Colón; Instituto Coronel Segundo De Villareal, Los Santos; Instituto Carmen Conte Lombardo, Coclé; y el Instituto Panamericano, en Panamá Centro, que dieron muestra del esfuerzo, disciplina, compromiso y trabajo en equipo.

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue el homenaje al profesor Virgilio Escala, un reconocimiento a sus 50 años de trayectoria musical y entrega a la formación de nuevas generaciones.

Durante la velada, el director nacional de Asuntos Estudiantiles, Irving Rodríguez, indicó que a través de estos concursos se busca crear espacios, en que los estudiantes puedan compartir sus aprendizajes en la música, además de fortalecer el nivel académico que tienen las bandas como lo es la lectura correcta de la partitura y elevar su nivel artístico.

La actividad educativa congregó a autoridades e invitados especiales, así como también se convirtió en una gran noche para que las familias, la comunidad escolar y la población en general pudieran disfrutar del espectáculo que ofrecieron los 450 estudiantes y sus directores de bandas, quienes se han convertido en inspiración para los jóvenes.

La gala fue trasmitida en todo el territorio nacional por la señal de SERTV, Canal 11, ofreciendo a la población la oportunidad de conocer el gran potencial que tienen los estudiantes panameños.