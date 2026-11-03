Estudiantes lideran el tributo a la patria en sus 123 años de vida republicana

Vestidos de gala, portando con orgullo el tricolor nacional y al ritmo de sus tonadas escolares, miles de estudiantes de centros educativos oficiales y particulares se convirtieron en los grandes protagonistas de las celebraciones por los 123 años de la Separación de Panamá de Colombia.

Tras la solemne izada de la Bandera Nacional encabezada por el presidente de la República, José Raúl Mulino, la primera dama Maricel Cohen de Mulino y su equipo de gobierno, las delegaciones estudiantiles tomaron la ruta del desfile frente al Palacio de Las Garzas para rendir tributo a la historia y soberanía del país.

Alumnos de planteles como el Instituto Técnico Don Bosco y la Escuela Profesional Isabel Herrera Obaldía expresaron su entusiasmo tras meses de intensa preparación. Los jóvenes destacaron que desfilar representa una forma de hacer patria con respeto y solidaridad hacia las provincias del interior afectadas por los recientes acontecimientos.

Por su parte, el ministro de Educación, Ventura Vega Osorio, junto a las autoridades de la cartera educativa, enalteció la entrega y disciplina de la juventud, reafirmando el compromiso de continuar trabajando de la mano con los docentes, padres de familia y la comunidad escolar para fortalecer el desarrollo del país en momentos clave.