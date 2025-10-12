Nacionales

Estudiantes panameños exaltaron los valores en Concurso de Poesía

Estudiantes panameños exaltaron los valores en Concurso de Poesía
Redacción Web
12 de octubre de 2025

Con el tema “Los Valores”, el Ministerio de Educación (Meduca) realizó el Concurso Nacional de Poesía, una iniciativa que reunió a estudiantes de todo el país con el propósito de promover la creatividad, el arte y la formación integral de la juventud panameña.

Durante la actividad, los participantes dieron voz a principios como el respeto, la solidaridad, la empatía y la responsabilidad, reflejando en sus versos la importancia de mantener vivos los valores que fortalecen la convivencia y la identidad nacional.

El concurso se consolidó como un espacio para incentivar la expresión artística y literaria entre los jóvenes, quienes, a través de la poesía, demostraron su talento y compromiso con una sociedad más humana y consciente.

Tags:
Ministerio de Educación
|
Concurso de Poesía
|
Ciudad de Panamá
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR