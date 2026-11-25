Estudiantes del centro de formación aeronáutica Flightmaxx, en Panamá, realizaron una visita al Aeropuerto Internacional de Panamá Pacífico, donde tuvieron la oportunidad de conocer de cerca un helicóptero Black Hawk del Ejército de Estados Unidos.

Durante el recorrido, los estudiantes fueron guiados por soldados asignados a la Compañía Charlie, del 1.er Batallón del 228.º Regimiento de Aviación, quienes les explicaron las características y diferentes secciones de la aeronave.

Como parte de la experiencia, los participantes pudieron interactuar con los componentes del helicóptero y conocer el equipo de protección utilizado por el personal de aviación, incluso tuvieron la oportunidad de probárselo dentro de la aeronave.

La actividad permitió a los estudiantes acercarse al funcionamiento de una aeronave militar y conocer parte del trabajo que realizan los integrantes de las unidades de aviación del Ejército estadounidense.

La visita también representó una oportunidad de aprendizaje práctico para los futuros profesionales del sector aeronáutico en Panamá.