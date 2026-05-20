Estudio confirma el impacto positivo de los CAIPI en el desarrollo lingüístico de la niñez

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) presentaron un nuevo estudio experimental que demuestra el impacto positivo de los Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) en Panamá. Los hallazgos revelan mejoras significativas en el vocabulario y la comprensión verbal de los niños y niñas que asisten a los centros administrados por el MIDES, una dimensión crucial para el aprendizaje futuro y el éxito académico.

El informe, que realizó un seguimiento desde 2018 hasta 2024 a niños de entre 1.5 y 3.5 años, utilizó herramientas estandarizadas como la Prueba de Vocabulario en Imágenes de Peabody (TVIP). Además de los avances cognitivos, la investigación evidenció que la asistencia a los CAIPI sustituyó horas de cuidado informal no remunerado en los hogares.

“Este estudio aporta evidencia clave para fortalecer políticas públicas que aumenten la oferta y mejoren la calidad de los entornos de cuidado, especialmente para las poblaciones más vulnerables”, señaló Carolina Freire, Especialista de Protección Social del BID y co-autora del estudio, destacando que la inversión en la primera infancia impulsa el capital humano y el crecimiento económico a largo plazo.

Modelo integral para las familias

Para la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango, los CAIPI representan el núcleo del compromiso institucional con las familias panameñas. Bajo su gestión, se impulsa un modelo que no solo educa y nutre a los menores, sino que integra a las madres y cuidadoras brindándoles herramientas y oficios para emprender.

“Los CAIPIs son espacios donde no solo se cuida a nuestros niños y niñas, sino donde también se educa, se nutre y se estimula su desarrollo integral... garantizando una atención bajo altos estándares de calidad”, expresó la ministra.

Actualmente, el MIDES administra 95 CAIPIs a nivel nacional, atendiendo a una matrícula aproximada de 2,600 niños y niñas menores de 4 años. Gracias al apoyo del BID, 59 de estos centros han sido construidos, remodelados o equipados recientemente.

El fortalecimiento de estos espacios también abarca la salud. El MIDES presentó su segundo informe de evaluación nutricional (período agosto-diciembre 2025), donde se evaluó a 1,555 menores. Como resultado de estos diagnósticos, la institución trabaja en la elaboración de los Lineamientos Técnicos para los Servicios de Alimentación en los CAIPI, un documento que fijará los estándares nutricionales nacionales para centros públicos y privados, el cual se espera que esté finalizado el próximo año.