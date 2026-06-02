Etelvina de Bonagas presenta su renuncia a la rectoría de la UNACHI a partir del 8 de junio

La rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), Etelvina de Bonagas, presentó formalmente su renuncia al cargo, la cual será efectiva a partir del 8 de junio de 2026.

La decisión fue comunicada mediante una carta dirigida al Consejo General Universitario, fechada el 2 de junio de 2026 y divulgada por la cuenta oficial de la casa de estudios superiores.

En la misiva, publicada en la cuenta oficial de Instagram de la casa de estudios superiores, Bonagas señala que los acontecimientos registrados en las últimas semanas influyeron en su decisión de dejar el cargo.

”Los acontecimientos de las últimas semanas han generado preocupación e incertidumbre dentro y fuera de la comunidad universitaria. Ante esta realidad, considero que corresponde anteponer el bienestar de los estudiantes, la tranquilidad de la comunidad universitaria, así como la continuidad de la gestión institucional”, expresó.

La rectora también hizo referencia a su trayectoria al frente de la universidad y a la forma en que ejerció sus responsabilidades durante su gestión.

”Durante los años que he servido a esta Universidad, procuré desempeñar mis responsabilidades con dedicación, respeto y profundo compromiso con la educación superior pública panameña, aunado al cumplimiento de la correcta administración pública”, indicó.

En su carta, Bonagas agradeció a docentes, estudiantes, personal administrativo y egresados por el respaldo recibido durante su permanencia en el cargo.

”Agradezco a docentes, estudiantes, administrativos y egresados el respaldo brindado, las enseñanzas recibidas y la oportunidad de haber servido a esta casa de estudios superiores”, manifestó.

Asimismo, expresó su confianza en que las autoridades universitarias conducirán la próxima etapa institucional respetando la autonomía de la universidad y la normativa vigente.

”Confío en que los órganos de gobierno universitario conducirán esta nueva etapa con responsabilidad, respeto a la autonomía universitaria y apego a las normas que rigen nuestra institución”, señaló.