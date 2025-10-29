Evacúan más de 30 familias por inundaciones en Barú, Chiriquí

En la provincia de Chiriquí, un aproximado de 32 familias (131 personas) del sector Majagual, distrito de Barú, fueron evacuadas preventivamente hacia el albergue del estadio Glorias Deportivas Baruenses, informaron del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

En Herrera, el personal de emergencia se mantiene en monitoreo y evaluación de viviendas afectadas, frente a las fuertes lluvias, informaron las autoridades.

En tanto, en el distrito de San Miguelito, unidades de respuesta realizaron el corte y despeje de un árbol que cayó sobre una vivienda en el sector de Tinajita 2, corregimiento Omar Torrijos. Se reportan daños parciales en el techo, sin heridos.

Las autoridades recordaron los números de emergencias: 911/ 520-4426.