Evaluación en centros regionales determinará continuidad del semestre académico tras el sismo

El rector de la Universidad de Panamá, Dr. José Emilio Moreno, recorrió los centros regionales de Coclé, Veraguas, Azuero y Los Santos para levantar un diagnóstico directo de las afectaciones provocadas por el sismo que sacudió el país. Durante las visitas se reunió con los directores de cada sede, quienes detallaron el estado de las infraestructuras y las dificultades que enfrentan estudiantes, docentes y personal administrativo.

Moreno explicó que la información recopilada es fundamental para adoptar decisiones responsables que prioricen la seguridad y el bienestar de la comunidad universitaria. “Estamos conociendo de primera mano las afectaciones de cada centro regional y conversando con sus directores para comprender la situación de los estamentos universitarios. Con base en esta información, tomaremos las medidas correspondientes para determinar cómo continuar con el semestre académico”, afirmó.

A partir de los hallazgos de esta inspección, las autoridades universitarias evaluarán las condiciones particulares de cada sede para definir las acciones requeridas que garanticen la continuidad de las actividades. La casa de estudios informó, en un comunicado, que las decisiones se adoptarán considerando la seguridad integral de la comunidad y manteniendo el acompañamiento a los afectados, el cual incluye el apoyo brindado por docentes de Psicología, Trabajo Social y Enfermería en Azuero, así como iniciativas solidarias de recolección de donaciones.