Evaluaciones estructurales mantienen cerradas cuatro policlínicas de la CSS

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que cuatro de sus instalaciones permanecen cerradas, ofreciendo atención alterna en carpas, hospitales de campaña y en la red de unidades ejecutoras del área metropolitana, mientras concluyen las evaluaciones estructurales tras el reciente sismo.

De acuerdo con la entidad, en la ciudad de Panamá la Policlínica Presidente Remón sigue cerrada y sus pacientes son derivados a otras policlínicas metropolitanas. En Herrera, la Policlínica Dr. Roberto Ramírez de Diego brinda atención en carpas ubicadas en el Parque Forestal de Chitré, mientras se instala un hospital de campaña climatizado en sus estacionamientos. El Centro de Atención de Prevención y Promoción de la Salud (CAPPS) de Los Pozos atiende en el hospital modular de la cancha municipal, y la Unidad Local de Atención Primaria en Salud (ULAPS) de Tonosí ofrece consulta en el hospital modular de la CSS en Los Santos.

Otras unidades operan con reajustes: en Coclé, el Hospital Dr. Rafael Estévez de Aguadulce mantiene la hospitalización en su planta baja y la consulta externa en la Policlínica Dr. Manuel de Jesús Rojas, permaneciendo restringidas las salas de la torre y la entrada principal; esta última policlínica restableció la atención en sus dos plantas desde hoy. En Veraguas, el Hospital Dr. Ezequiel Abadía de Soná brinda consulta externa en un pasillo interno climatizado y parte de los servicios en un hospital de campaña, mientras que la Policlínica Dr. Horacio Díaz Gómez de Santiago opera en sus instalaciones. Por su parte, el Hospital Dr. Gustavo Nelson Collado, en Herrera, y las policlínicas San Juan de Dios de La Villa y Dr. Miguel Cárdenas Barahona de Las Tablas, en Los Santos, funcionan con normalidad.

La CSS recomendó acudir a urgencias solo en casos comprobados de emergencia, mantener las citas de control en la red de atención, no suspender tratamientos crónicos y retirar medicamentos en las sedes alternas habilitadas. Asimismo, recordó asistir a las sesiones de hemodiálisis en el horario indicado, respetar la señalización de inspección (“verde”: uso permitido, “amarillo”: uso restringido y “rojo”: acceso prohibido) y mantenerse informados a través de la cuenta oficial @csspanama.