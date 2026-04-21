Exadministrador del Canal advierte que crisis del agua en Panamá requiere prioridad de Estado

El exadministrador de la Autoridad del Canal de Panamá, Jorge Luis Quijano, alertó sobre la urgencia de elevar el tema del agua a un nivel prioritario dentro de la agenda gubernamental, durante el encuentro sobre gobernanza hídrica organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Quijano subrayó que: “Estamos tratando de elevar el tema del agua a donde debe estar, para que el gobierno le dé la prioridad necesaria, ya que no solo es un problema de bienestar sino también económico”.

En relación con las inversiones realizadas en el sector hídrico, manifestó que. “hay acueductos que tienen más de 60 años sin ser reemplazados, lo que ha tenido un impacto grandísimo en las fugas. Si estamos simplemente construyendo potabilizadoras para alimentar las fugas, no estamos resolviendo el problema”.

El exfuncionario también señaló que uno de los principales obstáculos es la falta de una gobernanza integral del recurso hídrico. En ese sentido, insistió en la necesidad de que el tema sea liderado desde la Presidencia de la República, al considerarlo un asunto de seguridad nacional.

Como parte de las soluciones, propuso que “es necesaria la creación de una autoridad única del agua, similar a modelos implementados en otros países, que permita una gestión más eficiente y coordinada del recurso”.

Quijano explicó que el Canal de Panamá es el mayor consumidor de agua proveniente de los embalses del país, los cuales fueron originalmente diseñados para su funcionamiento. Sin embargo, actualmente estos mismos reservorios abastecen a más del 55% de la población panameña, a través de al menos ocho plantas potabilizadoras, con proyecciones de expansión en el futuro.

Finalmente, acotó que “panamá sigue siendo un país de mucha precipitación, pero si no la recogemos, no la vamos a tener cuando más la necesitamos”.