Expulsan a dos venezolanos retenidos por evasión de controles y antecedentes delictivos

El Servicio Nacional de Migración concretó la expulsión de dos ciudadanos de nacionalidad venezolana que permanecían retenidos en el Centro de Detención Administrativo Migratorio Masculino. Ambos fueron trasladados bajo custodia policial y embarcados con destino a Venezuela, tras cumplirse los trámites legales correspondientes, según informó la institución.

De acuerdo con la entidad, el primer sujeto fue interceptado en la provincia de Darién tras evadir los puestos de control migratorio, además de contar con antecedentes penales en los Estados Unidos por tráfico de migrantes.

El segundo fue capturado en la provincia de Herrera y registra antecedentes en EE.UU. por hurto agravado y posesión de bienes robados.La institución indicó que ambas medidas se ejecutaron conforme a la legislación vigente y reafirmó su compromiso de mantener controles estrictos en todo el territorio nacional.