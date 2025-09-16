Exrepresentante de la Junta Comunal de Coclé queda detenido por presunto peculado

La Fiscalía Anticorrupción informó que, tras enfrentar en audiencia de garantías, se decretó la detención provisional al exrepresentante de la Junta Comunal de Coclé (ubicada en el distrito de Penonomé, provincia de Coclé) quien enfrenta una imputación por el delito de peculado, informó el Ministerio Público.

Según el reporte oficial, el delito habría causado una lesión patrimonial de B/.92.000 al Estado.

El juez que conoció la causa fundamentó su decisión “en riesgo latente de destrucción de medios probatorios y manipulación en los mismos, acompañada de la naturaleza del delito”, según consta en el acta de audiencia.

Se detalló que, a la extesorera de la Junta Comunal de Coclé, el juez le otorgó una medida diferente a la detención, por lo que la fiscalía anunció un recurso de apelación.