Exrepresentante y extesorera fueron capturados por caso de peculado en Peña Blanca, comarca Ngäbe Buglé

Un exrepresentante de corregimiento y una extesorera fueron aprehendidos por su presunta vinculación a una investigación por el delito contra la administración pública, en la modalidad de peculado, informó la Procuraduría General de la Nación.

La diligencia fue realizada este miércoles 22 de julio por la Fiscalía Superior Anticorrupción, con apoyo de la Dirección de Investigación Judicial y la Policía Nacional, en el distrito de Müna, corregimiento de Peña Blanca, en la comarca Ngäbe Buglé.

Durante el operativo también se logró la recuperación de equipo tecnológico que podría estar relacionado con las investigaciones.

De acuerdo con el Ministerio Público, el caso investiga una presunta lesión patrimonial superior a los 400 mil dólares, correspondientes a fondos asignados a la Junta Comunal de Peña Blanca durante el periodo 2021-2023 para el desarrollo del Programa de Interés Social (PDIS) de la Autoridad Nacional de Descentralización.

Los aprehendidos serán puestos a órdenes de un juez de garantías, ante quien el Ministerio Público presentará la imputación y solicitará las medidas cautelares correspondientes.