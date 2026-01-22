$!Extensión de horarios en centros de salud lo implementará Minsa

Autoridades de salud, pacientes y médicos han calificado como “positivo” el proyecto de Ley 19 que establece la extensión de horarios en los centros de salud en la República de Panamá. Sin embargo, hicieron algunas recomendaciones para que la norma cumpla su objetivo.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, indicó que “ya tenemos un esquema a nivel nacional de cómo ir implementando los horarios extendidos. Viendo el proyecto de Ley, han dejado abierta la posibilidad de que sea el ministerio quien determine logísticamente dónde se hará la extensión de horario”.

Para el médico epidemiólogo Israel Cedeño, “implementar esta norma sin un respaldo financiero y logístico robusto es una receta para el colapso funcional del primer nivel de atención”.

El galeno mencionó algunos puntos críticos que deben subsanarse. “La extensión horaria debe ir acompañada de una cartera de servicios completa. Si el médico está, pero la farmacia está cerrada, el laboratorio no procesa muestras de urgencia o no hay insumos para radiología, no estamos resolviendo el problema de salud del paciente; solo estamos extendiendo la sala de espera”, manifestó Cedeño.

Por su parte, Alexander Pineda, presidente de la Asociación de Pacientes con Insuficiencia Renal Crónica, expresó que “el proyecto de ley 19 es visto como muy positivo”, pero “también es importante que el Minsa dote los centros de salud de personal médico, insumos, medicamentos y un efectivo sistema de ambulancias para los traslados de pacientes”.