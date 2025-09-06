Nacionales

Extienden aviso de vigilancia por fuertes lluvias y tormentas en todo el país

Personal del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).
Redacción Web
06 de septiembre de 2025

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) extendió el aviso de vigilancia por fuertes lluvias y tormentas eléctricas que afectarán a todo el territorio panameño desde este sábado hasta el próximo martes, 9 de septiembre.

Según el pronóstico del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), la Onda Tropical #29, en combinación con otros sistemas atmosféricos, generará condiciones propicias para la ocurrencia de lluvias significativas, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en ambas vertientes del país (Pacífico y Caribe), así como en las zonas marítimas.

De la entidad detallaron que estas condiciones podrían causar un aumento en los niveles de ríos y quebradas, provocando inundaciones urbanas y rurales, calles anegadas, deslizamientos de tierra y caída de árboles.

Ante este panorama, las autoridades recomiendan evitar cruzar ríos, quebradas y zonas inundadas, y conducir con extrema precaución debido a la reducción de visibilidad. También instan a asegurar techos y cualquier objeto que pueda ser desprendido por el viento.

En caso de emergencia, se puede contactar a las líneas 911 o 520-4426.

