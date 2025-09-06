$!Extienden aviso de vigilancia por fuertes lluvias y tormentas en todo el país

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) extendió el aviso de vigilancia por fuertes lluvias y tormentas eléctricas que afectarán a todo el territorio panameño desde este sábado hasta el próximo martes, 9 de septiembre.

Según el pronóstico del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), la Onda Tropical #29, en combinación con otros sistemas atmosféricos, generará condiciones propicias para la ocurrencia de lluvias significativas, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en ambas vertientes del país (Pacífico y Caribe), así como en las zonas marítimas.

De la entidad detallaron que estas condiciones podrían causar un aumento en los niveles de ríos y quebradas, provocando inundaciones urbanas y rurales, calles anegadas, deslizamientos de tierra y caída de árboles.

Ante este panorama, las autoridades recomiendan evitar cruzar ríos, quebradas y zonas inundadas, y conducir con extrema precaución debido a la reducción de visibilidad. También instan a asegurar techos y cualquier objeto que pueda ser desprendido por el viento.

En caso de emergencia, se puede contactar a las líneas 911 o 520-4426.