Exvicepresidente Carrizo llega a audiencia de apelaciones de medidas cautelares

El exvicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, llegó en la mañana de este jueves 12 de febrero a las oficinas del Tribunal Superior de Apelaciones, ubicadas en Plaza Fortuna, para enfrentar una audiencia de apelación dentro del proceso que se le sigue por presunto enriquecimiento injustificado.

El pasado 28 de enero una jueza ordenó la detención domiciliaria al exvicepresidente.

Víctor Orobio, abogado de Carrizo, manifestó que la posición de su defensa es que su cliente ha dado la cara al proceso, y que la auditoría presentada por la Contraloría “intencionalmente contiene errores para hacer daño. Es un informe que tiene conclusiones forzadas”, expresó el jurista.

Orobio agregó que, “en las cuentas que se han revisado de nuestro representado no hay un dólar de ningún proveedor del Estado, de ningún contratista. Los fondos verificados tienen procedencia comercial, patrimonial y familiar”.

La defensa considera que Carrizo debe tener medida de reporte periódico. “Con estos mensajes le vamos a indicar al Tribunal de Apelaciones que no hay riesgo para que nuestro representado hoy reciba un trato justo e igualitario, y que incluso la prisión domiciliaria es extrema para la circunstancia del proceso. Creemos que la medida acorde es el reporte periódico”, expresó Orobio a su llegada a la audiencia.