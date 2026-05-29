Facultad de Derecho de la Unachi pide la renuncia de la rectora y la separación de vicerrectores

La Junta de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) pidió la salida definitiva de la rectora Etelvina Medianero de Bonagas y la separación de los cinco vicerrectores, además de rechazar la Resolución No. 1-2026 del Consejo General Universitario, mediante la cual se decidió no admitir la renuncia presentada por la máxima autoridad universitaria.

“El organismo considera que dicha decisión excede las facultades conferidas por la Ley y el Estatuto Universitario, por lo que aboga por una reestructuración administrativa y financiera de la institución”, señaló Roosevelt Cabrera, decano de la Facultad de Derecho.

Agregó que, “para garantizar la estabilidad académica, financiera y emocional de los universitarios es necesaria hacer efectiva la renuncia ya presentada de la Rectora y la separación de los cinco vicerrectores con la finalidad de que se reestructureadministrativa y financieramente la universidad”.

La información se dio este viernes tras una reunión de la Junta de la Facultad de Derecho.