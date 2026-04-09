Fallece el banquero Luis H. Moreno

El mundo de las letras y el sector financiero panameño están de luto tras confirmarse, la tarde de este jueves 9 de abril, el fallecimiento del destacado escritor y banquero Luis Horacio Moreno Tejeira.

La formación académica de “Lucho” Moreno lo llevó a San Francisco y París, hasta graduarse con honores en Agronomía en la Universidad de Arkansas en 1955. En 1970, se convirtió en el primer gerente general y presidente panameño de The Chase Manhattan Bank.

Creó la Fundación Panameña de Ética y Civismo en 1998. Además, presidió los clubes Rotario de David (1964-1965) y de Panamá (1973-1974), donde impulsó iniciativas innovadoras como el Foro Rotario televisivo, el Ateneo Rotario y la distinción Rotario del Año.

Representó a Panamá ante organismos internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Asimismo, desempeñó una labor significativa como profesor de banca y administración en universidades de prestigio, tales como la Universidad Santa María la Antigua (USMA) y la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP).

Como escritor, plasmó su vasto conocimiento y experiencia en diversas publicaciones que abordan temas técnicos y profesionales, además de reflexiones sobre la ética, el civismo y el futuro de Panamá.

En enero de 2025, recibió la Condecoración Nacional de la Orden Manuel Amador Guerrero, en el Grado de Gran Cruz, de manos del presidente de la República, José Raúl Mulino.