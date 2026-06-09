Fallece el destacado periodista y comunicador panameño Rubén Murgas Torraza

Este martes, 9 de junio, confirmaron el lamentable fallecimiento del destacado periodista Rubén Murgas Torraza, reconocido comunicador social, escritor y referente de la radio, la televisión y la prensa escrita, quien dejó una profunda huella en los medios de comunicación del país.

Murgas Torraza se consolidó a lo largo de su carrera como una de las voces más respetadas e influyentes del ámbito informativo nacional.

Su trayectoria profesional estuvo marcada por una profunda capacidad de análisis y reflexión, virtudes con las que contribuyó de manera activa al debate público y al fortalecimiento de la comunicación social en el istmo.

La partida de este respetado profesional representa una gran pérdida para el gremio periodístico, el cual resalta su invaluable legado en las salas de redacción y los espacios de opinión.