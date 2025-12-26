Fallece el periodista y activista José “Ñato” Ramón Contreras

En la tarde de este viernes, 26 de diciembre, se conoció del fallecimiento del periodista José “Ñato” Ramón Contreras Santiago, una figura emblemática cuyo legado trascendió en el deporte, el periodismo, la gestión pública y el desarrollo comunitario.

En días pasados, Contreras celebró 100 años de vida.

Reconocido como fundador del Club Activo 20-30 en la región chiricana y pionero en disciplinas como béisbol, golf y esgrima. Contreras Santiago también se desempeñó como alcalde de David.

Además, se destacó como defensor del medio ambiente, y fue integrante del primer equipo de béisbol de Chiriquí en 1948, periodista de radio y prensa escrita.