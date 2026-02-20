Nacionales

Fallece monseñor José Agustín Ganuza García, obispo emérito de Bocas del Toro

ML | Monseñor José Agustín Ganuza García.
Redacción Web
20 de febrero de 2026

La Conferencia Episcopal Panameña informó este 20 de febrero sobre el fallecimiento de monseñor José Agustín Ganuza García, obispo emérito de Bocas del Toro, a la edad de 94 años.

Se destacó que durante su servicio fue un “pastor fiel, misionero incansable y servidor humilde del Evangelio, dedicó gran parte de su vida a Panamá desde su llegada en 1958, especialmente a las comunidades de Bocas del Toro y a los pueblos indígenas”.

Nacido en Navarra, España, fue miembro de la Orden de los Agustinos Recoletos y recibió la ordenación episcopal en 1972. Desde entonces, ejerció su ministerio con dedicación y sencillez, consolidándose como una figura clave en el crecimiento y fortalecimiento de la Iglesia en tierras panameñas.

La Conferencia Episcopal anunció que oportunamente se informará sobre las honras fúnebres.

