Nacionales

Feligresía católica inicia 40 días de preparación hacia la Semana Mayor

La imposición de las cenizas marca el inicio de la Cuaresma, por lo cual iglesias católicas como la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, en Juan Díaz, y la Basílica Menor de Don Bosco, en Calidonia, celebraron homilías

Feligresía católica inicia 40 días de preparación hacia la Semana Mayor
Cortesía | Celebración en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen en el corregimiento de Juan Díaz,
Feligresía católica inicia 40 días de preparación hacia la Semana Mayor
Cortesía | Reinas de Carnaval diciéndose mofas en Las Tablas.
Feligresía católica inicia 40 días de preparación hacia la Semana Mayor
Feligresía católica inicia 40 días de preparación hacia la Semana Mayor
Feligresía católica inicia 40 días de preparación hacia la Semana Mayor
Feligresía católica inicia 40 días de preparación hacia la Semana Mayor
Feligresía católica inicia 40 días de preparación hacia la Semana Mayor
Feligresía católica inicia 40 días de preparación hacia la Semana Mayor
Amilkar Rodriguez
19 de febrero de 2026

Con la imposición de la ceniza, las iglesias católicas en Panamá dieron inicio al tiempo litúrgico de la Cuaresma, un período de reflexión, conversión y preparación espiritual rumbo a la Semana Santa.

El arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, manifestó que “hoy iniciamos, junto a toda la Iglesia universal, este tiempo santo de la Cuaresma, no es simplemente un cambio en el calendario litúrgico, es una oportunidad concreta de gracia, un tiempo que Dios nos regala para detenernos, revisar la vida y volver a lo esencial”.

Durante la homilía de ayer, Miércoles de Ceniza, en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen en Juan Díaz, Ulloa señaló que “en medio de los desafíos sociales, económicos y familiares que vive el país, este tiempo no puede convertirse en un rito más, sino en un verdadero despertar del corazón”.

Por su parte, el padre Manuel Gómez, de la Basílica Menor de Don Bosco, en el corregimiento de Calidonia, destacó que la Cuaresma “va más allá de un encuentro de reflexión; es un momento de arrepentimiento y de conexión verdadera con Dios”. Y Añadió que este tiempo es un itinerario que conduce hacia la Pascua y una oportunidad para fortalecer la fe cristiana.

Sacrificios previos a la Semana Santa

El padre Jamed Pacheco explicó que “la tradición de no comer carne durante la Cuaresma representa un sacrificio con profundo significado espiritual”. Pacheco detalló que “esta práctica, inspirada en las enseñanzas de San Pablo y la teología del Nuevo Testamento, simboliza la renuncia a los deseos mundanos, como parte del esfuerzo por unirse espiritualmente a Cristo”.

Sin embargo, puntualizó que: “El sacrificio debe estar acompañado del amor; no se trata solo de privarse de algo, sino de darle un sentido espiritual y solidario a esa renuncia”.

  • $!Feligresía católica inicia 40 días de preparación hacia la Semana Mayor
  • $!Feligresía católica inicia 40 días de preparación hacia la Semana Mayor
Monseñor se refiere a las tonadas de Carnavales

ml | Monseñor José Domingo Ulloa se refirió a las tonadas de los carnavales, destacando que “lo que ha pasado en todas las tunas del país es vergonzoso; lo que se ha dicho allí, denigrando a unas y a otras personas en general, nos tiene que hacer pensar como país”.

El arzobispo resaltó que “como nación tendremos que hacer un alto y reflexionar” y planteó incluso la necesidad de que exista “una verdadera Junta de Censura” si no se corrige la situación.

Estas declaraciones las hizo en medio de la imposición de las cenizas, que se llevó a cabo en la Gran Terminal Nacional de Transporte de Albrook.

“Pidámosle al Señor que esta Cuaresma sea un verdadero tiempo de conversión para nuestra Arquidiócesis, para nuestra Iglesia y para nuestro país. Que lleguemos a la Semana Santa con el corazón más limpio”.

“Hay que tener más fe en Dios, tratar de cambiar los malos hábitos, no solo en este tiempo, sino en todo momento de nuestras vidas, como debe ser”.

“La Cuaresma para mí es importante, porque es un tiempo de conversión, no solamente hay que buscar a Dios en los mementos de dificultad, siempre tiene que estar presente”.

“Más que todo es perdonar, iniciar la Cuaresma para estar en paz con Dios y con uno mismo y estar todos juntos y en armonía entre hermanos en Cristo”.

“En lo personal para mí, la importancia del inicio de la Cuaresma es redimirnos, apegarnos más a papá Dios, acompañado de hacer obras de caridad, seguir siempre las reglas”.

“Que este tiempo de inicio de Cuaresma sea un momento para acercarnos a nuestro Dios, no solo es la imposición de las cenizas, sino de una relación continua”.

Tags:
Iglesia Católica
|
Miércoles de cenizas
|
Cuaresma
|
Monseñor Ulloa
|
Panamá
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR