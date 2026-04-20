Feria de Azuero busca superar los $32 millones de 2025

Los sectores agropecuario y comercial serán los principales impulsores de la economía en la 62.ª edición de la Feria Internacional de Azuero, que se llevará a cabo del 23 de abril al 3 de mayo en La Villa de Los Santos.

El presidente del patronato, Germán Nazario Pérez, informó que esperan superar los $32 millones del 2025: “Para este año tenemos proyectada la asistencia de al menos 350 mil personas, lo que refleja la gran expectativa que existe a nivel nacional, especialmente en las provincias centrales”.

Igualmente, el tesorero del patronato, Eduard Gutiérrez, mencionó que la organización se prepara para ofrecer un evento de primer nivel con la meta de igualar o mejorar la edición pasada; de acuerdo con Gutiérrez, “desde el 1 de diciembre de 2025 se habilitó el alquiler de locales comerciales”.

Por su parte, la reina de la feria, Nathalia González, expresó que “la importancia de este evento es respaldar a los artesanos y emprendedores presentes, como una forma de impulsar el desarrollo económico de la región y, principalmente, de la provincia”.

En tanto, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) indicó que contará con un estand innovador dividido en dos áreas principales. La primera estará dedicada a la presentación de sus direcciones y unidades, ofreciendo información, capacitaciones y herramientas tecnológicas orientadas a mejorar la eficiencia del sector.

La segunda área consistirá en una exhibición de parcelas agrícolas donde se destacarán diversos cultivos propios de la región, como lechuga, pepino, repollo, apio, cebolla, pimentón, maíz, arroz y caña de azúcar, entre otros productos.