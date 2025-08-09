Fin de semana con lluvias y tormentas en gran parte del país

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) anunció que las precipitaciones marcarán el clima de este fin de semana, con cielos mayormente nublados y episodios de aguaceros acompañados de tormentas eléctricas en varias regiones del país.

Para este sábado 9, Bocas del Toro tendrá cielo cubierto, mientras que en Coclé, Colón y el área de Tierras Altas se esperan lluvias, algunas de ellas con actividad eléctrica. En Darién podrían registrarse aguaceros aislados con tormentas, con temperaturas que oscilarán entre los 33°C y 34°C.

En provincias como Panamá Oeste, Panamá, Herrera, Veraguas Centro, Comarca Ngöbe Buglé y Los Santos, se pronostican aguaceros dispersos con tormentas. La Comarca Guna Yala vivirá una jornada con tormentas, y la Comarca Emberá Wounaan presentará probabilidad de lluvias aisladas con descargas eléctricas.

El domingo 10 las condiciones se intensificarán en algunas zonas. Bocas del Toro tendrá aguaceros acompañados de tormentas; Coclé, Colón y Tierras Altas experimentarán lluvias de mayor intensidad con actividad eléctrica. Darién mantendrá el patrón de aguaceros aislados con tormentas, al igual que Panamá, Panamá Oeste, Herrera, Veraguas Centro, Ngöbe Buglé y Los Santos. En Guna Yala se prevén aguaceros aislados con tormentas, mientras que la Comarca Emberá Wounaan continuará con probabilidades de lluvias eléctricas.

El IMHPA recomienda a la población tomar precauciones, especialmente en zonas propensas a inundaciones y deslizamientos, y estar atentos a las actualizaciones oficiales.