Los 16 finalistas del Segundo Concurso Nacional de Oratoria en Inglés participaron en una gira educativa por sitios históricos y culturales de la ciudad de Panamá, como parte de las actividades previas a la etapa final del certamen.

El recorrido incluyó una visita al Palacio de las Garzas, sede de la Presidencia de la República, donde los estudiantes conocieron aspectos de la historia republicana y el funcionamiento del Órgano Ejecutivo.

Arjen Smith, representante de la región educativa de Bocas del Toro, calificó la experiencia como inolvidable y destacó la oportunidad de aprender sobre la historia, cultura y tradiciones del país, además de compartir con estudiantes de otras regiones.

Los jóvenes también compartieron un almuerzo con autoridades educativas. Durante el encuentro, Davina Cole, directora nacional de Enseñanza de Lengua Extranjera del Ministerio de Educación, señaló que la actividad busca reconocer el esfuerzo académico de los participantes y motivarlos a continuar aprendiendo inglés.