La Fiscalía Regional de San Miguelito hizo efectiva una nueva orden de aprehensión contra el segundo ciudadano investigado por el incendio de una residencia propiedad de un periodista, ocurrido el 14 de noviembre de 2026 en Brisas del Golf.

La Procuraduría General de la Nación informó que el pasado 20 de noviembre una jueza de garantías declaró legal la aprehensión inicial, pero ordenó dejarla sin efecto debido a que el investigado debía someterse a una cirugía por problemas de salud que presentaba antes de su captura.

Durante su recuperación, la Fiscalía solicitó que se mantuviera una custodia policial permanente.

La Procuraduría indicó que en las próximas horas pondrá al ciudadano a disposición del Juzgado de Garantías para las audiencias correspondientes.