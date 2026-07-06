Fiscalía de San Miguelito busca a dos sospechosos vinculados a un presunto homicidio

La Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de San Miguelito, de la Procuraduría General de la Nación, solicita el apoyo de la ciudadanía para localizar a Ángel Aron Durango, alias “Popi”, con cédula de identidad 8-1065-1271, y a Cristopher Jared Garrido Batista, alias “Pipo”, con cédula 8-1057-2474, ambos vinculados al presunto delito de homicidio doloso agravado.

Mediante un comunicado, el Ministerio Público detalló que el requerimiento es parte de un proceso investigativo por la presunta comisión del delito contra la vida y la integridad personal, en la modalidad de homicidio doloso agravado, registrado el pasado 25 de junio de 2026 en el sector El Apache, vereda del Mocatel, San Isidro, corregimiento de Omar Torrijos.

De contar con información que permita ubicar a estas personas, se solicita reportarla de manera confidencial a los teléfonos 507-3329 y 507-3331 de la Sección de Homicidio de la Fiscalía Regional de San Miguelito, al 512-2511 de la Dirección de Investigación Judicial, o al 524-4339 de la Dirección de Inteligencia Policial en San Miguelito.