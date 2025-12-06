Fiscalía lleva a audiencia a ocho personas por esquema financiero que afectó a dos bancos

La Sección de Delitos contra el Orden Económico de la Fiscalía Metropolitana presentó ante un Juez de Garantías a ocho personas presuntamente vinculadas a delitos financieros y asociación ilícita, hechos que ocasionaron un perjuicio económico de B/.591,141.13 a dos bancos de la localidad.

Según la investigación, los imputados empleaban un método fraudulento que consistía en recibir supuestas devoluciones por compras realizadas en comercios de Estados Unidos, acreditadas a tarjetas Visa Débito y Crédito de ambas entidades bancarias. Una vez obtenidos los fondos, realizaban transacciones en puntos de venta específicos, retiros en cajeros automáticos y transferencias nacionales e internacionales hasta agotar los saldos disponibles.

El Ministerio Público informó que tres de los investigados actuaban como reclutadores, dedicados a captar a personas para abrir cuentas o facilitar tarjetas que serían utilizadas para recibir los dineros producto de la actividad ilícita.

Durante las audiencias, la Fiscalía presentó los elementos recabados en la investigación y logró avances procesales significativos contra los señalados. La institución reiteró su compromiso de continuar las acciones para proteger el sistema financiero y el orden económico del país.